Европейские войска могут быть размещены в Украине только при двух условиях.

Об этом в интервью "Новини.Live" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

Исходя из его слов, оба этих условия пока не выполнены.

"Либо на это согласится Россия - и это станет условием мира. ЕС готов разместить войска в Украине. Либо Россию к этому принудят, и Соединённые Штаты станут гарантом для тех стран, которые будут размещать здесь свои силы. Позицию России мы уже увидели - она не готова. Дальше здесь, опять же, возможны два сценария. Либо все отказываются от размещения, либо Соединённые Штаты говорят: "Нам всё равно, мы приняли решение, это часть соглашения, которое мы поддерживаем. Соглашаешься ты, Путин, или не соглашаешься - нам всё равно, здесь размещается контингент европейских стран, а мы гарантируем их безопасность на территории Украины. И если будет нападение на них, мы оставляем за собой право ответить в той или иной форме на такую агрессию". Это может быть условием размещения таких войск", - заявил Чернев.

Но при отсутствии такого решения США "наши партнёры пока не готовы к прямому противостоянию". То есть согласия американцев на такой вариант, судя по словам Чернева, на данный момент нет. По словам нардепа, Украина продвигает именно такой сценарий гарантий.

"Сейчас наша задача - чтобы партнёры всё-таки взяли на себя эти обязательства, и чтобы Соединённые Штаты хотя бы взяли обязательства в той части, которая гарантировала бы тем, кто гарантирует нам, условно говоря. В таком формате это может работать", - добавил он.

Напомним, по данным западных СМИ, США достигли с Украиной соглашения "почти по всем аспектам" мирного плана и теперь ждут ответа президента РФ Владимира Путина на это предложение.

