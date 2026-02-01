РФ не меняла своей позиции против размещения западных войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Об этом в ходе общения с журналистами сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано "НАТО" или "ЕС". От этого дело не меняется. Поэтому мы от нашей позиции не отходили", - заявил Грушко.

Напомним, введение войск в Украину по итогам конфликта - это требование Киева и ряда европейских стран, которые сформировал "коалицию желающих".

США не подтверждали, что поддерживают такой вариант военных гарантий Киеву в рамках переговоров по Украине, которые возобновятся сегодня в Абу-Даби.

Ранее Москва официально подтвердила договорённость о временном моратории на удары по объектам украинской энергетики до сегодняшнего дня.

Мы подробно разбирали в отдельном материале, почему в Кремле согласились на такое перемирие.

