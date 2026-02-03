Украина, США и страны Европы согласовали "многоуровневый план поддержки" возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в случае "постоянных нарушений Россией" условий соглашения США и европейские страны готовы дать "скоординированный военный ответ". План предполагает, что реакция последует в течение 24 часов и начнется с дипломатического предупреждения и ответных действий украинской армии.

Если боевые действия продолжатся, источники FT говорят о переходе ко второй фазе - с вмешательсивом "коалиции желающих".

Отметим, что европейские (и особенно британские) СМИ постоянно пишут о том, что Европа и Украина "согласовали" с США некие гарантии безопасности, подразумевающие размещение европейских войск в Украине или иные военные меры со стороны западных войск.

Однако США ни разу своего согласия на это не подтверждали. А западные СМИ время от времени пишут о том, что Вашингтон не хочет давать обещания поддержать европейские войска в Украине в случае их столкновения с РФ (без чего европейцы свои войска вводить не хотят).

Известно лишь, что Вашингтон готов давать гарантии безопасности Украине (которые, судя по утечкам в медиа, не подразумевают прямого военного вмешательства США в случае новой войны), но и то при условии, что Киев согласится на мирное соглашение с РФ. Москва же требует в рамках этого соглашения вывести украинские войска из Донецкой области, против чего выступает Владимир Зеленский.

Напомним, накануне переговоров в ОАЭ президент заявил, что "войну надо завершать".

Готова ли Верховная Рада поддержать мирное соглашение с передачей Донбасса РФ, мы разбирали в отдельном материале.