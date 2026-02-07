Киевляне должны за свой счет ремонтировать электрические сети в своем многоквартирном доме, где постоянно пропадает свет и горит щитовая.

Об этом заявила управляющая компания по облуживанию жилого фонда (бывший ЖЭК) Оболонского района в ответ на обращение жильцов, у которых за последний месяц 3 раза происходили аварии.

"Электрические сети в жилом доме №** на проспекте *** в связи с длительной эксплуатацией нуждаются в проведении капитального ремонта. Собственники квартир и нежилых помещений являются совладельцами общего имущества многоквартирного дома. Именно совладельцы обязаны обеспечивать техническое обслуживание, а при необходимости - проведение текущих и капитальных ремонтов общего имущества многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Там отметили, что есть возможность получить часть средств из городского бюджета столицы, но ожидание может занять несколько лет.

"В городе Киеве действует Программа софинансирования реконструкции, реставрации, проведения капитальных ремонтов, технического переоснащения общего имущества в многоквартирных домах. Необходимость проведения капитального ремонта электрических сетей в жилом доме №*** на проспекте *** будет рассмотрена при формировании соответствующих программ на последующие годы в пределах выделенного бюджетного финансирования и с учётом приоритетности выполнения работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце января Кабинет министров Украины ввёл автоматический перерасчёт стоимости коммунальных услуг при фактическом их отсутствии.

Позже Кабмин поручил автоматически пересчитать счета за коммунальные услуги за период с 1 января. Изменения отразятся в платежках уже в феврале без дополнительных заявлений от людей. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.