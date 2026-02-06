Национальный банк Украины допустил, что после завершения отопительного сезона для бытовых потребителей повысят цену на электроэнергию. Также могут вырасти другие тарифы на коммунальные услуги.

Об этом сказано в в январском инфляционном отчете НБУ.

"Учитывая высокие потребности в восстановлении энергосистемы, в прогноз заложено техническое предположение относительно повышения цен на электроэнергию для потребителей. Кроме того, НБУ предполагает, что тарифы на другие услуги ЖКХ, на которые распространяется действие моратория, тоже будут корректироваться для достижения рыночно обоснованных уровней", - говорится в документе.

В том же отчете Нацбанк предположил, что из-за осложнения ситуации с безопасностью отток населения в текущем году составит около 0,2 миллиона человек. Регулятор ожидает, что возвращение мигрантов начнется в 2027 году, а в 2028 году этот процесс активизируется.

В декабре заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин прогнозировал, что в Украине после войны поднимут цены на коммунальные услуги. Он связал свой прогноз с требованием Международного валютного фонда и нехваткой денег в бюджете для компенсации текущего уровня тарифов, которые он считает низкими.

Напомним, в МВФ потребовали у Киева разработать план повышения тарифов на коммунальные услуги до уровня окупаемости затрат и с учетом социальных факторов.