В Украине после войны поднимут цены на коммунальные услуги.

Такой прогноз сделал замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ и энергетики Андрей Жупанин ("Слуга народа").

Он объясняет это требованием Международного валютного фонда (МВФ) и нехваткой денег в бюджете для компенсации текущего уровня тарифов, которые он называет низкими.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от специальных цен на газ, на тепло для населения", - заявил Жупанин.

Он отметил, что по меморандуму с МВФ правительство уже должно разработать план перехода от специальных цен на электроэнергию, газ и тепло и пошаговый план повышения тарифов.

Напомним, в МВФ заявляли, что Украине необходимо разработать план повышения тарифов на коммунальные услуги до уровня окупаемости затрат и с учетом социальных факторов.

Также эксперты допускали, что после войны у украинцев за долги начнут забирать квартиры. Предполагалось и то, что электричество после войны может подорожать на 120%, а газ на 250%.

Будут ли у украинцев забирать квартиры и машины за просроченные платежки, мы разбирали в отдельном материале.