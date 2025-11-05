Украинцев смогут лишать имущества за долги по упрошенной схеме.

На днях парламент принял в первом чтении и за основу законопроект №14005, предусматривающий подключение исполнительной службы к ключевым госреестрам, банкам и платежным системам, а также расширение полномочий по Единому реестру должников.

Если закон примут в нынешнем варианте, на должников объявят настоящую охоту. Нотариусам запретят удостоверять их операции с недвижимостью (а это значит, что нельзя будет продать недвижимость или оформить дарственную на нее), банки смогут блокировать счета, сервисные центры МВД станут отказывать в регистрации транспортных средств, а госисполнители получат право самим выбирать способ взыскания долга и оценки имущества.

Для запуска этого маховика понадобиться лишь одно решение суда о признании человека или компании должником. Получать от служителей Фемиды одобрение по каждой процедуре (блокировке счетов, взыскания имущества и др.) не понадобится.

Сейчас в госреестре должников числятся более 8 млн граждан, что на 1,4 млн больше, чем до войны. В него попадают в том числе за долги по коммуналке (таких людей стало больше на треть) или по админштрафам (плюс 38% с начала войны), включая штрафы за нарушения воинского учета, которые сейчас массово накладывают на украинцев.

То есть фактически за просроченные платежки у людей смогут в упрощенном режиме забирать квартиры и машины.

Впрочем, как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры", в проекте зашиты не примечательные на первый взгляд пункты, которые, наоборот, открывают лазейки для некоторых должников.

"Не исключаю, что именно под эти цели законопроект и готовился", - говорит Кравец.

Разбирались, как будет работать новая система взыскания долгов.

От продажи собак до отъема квартир и машин

Законопроект №14005 "О внесении изменений к некоторые законы Украины об упрощении исполнительного производства через цифровизацию" был зарегистрирован в Раде 4 сентября этого года. А уже спустя два месяца депутаты приняли его за основу с доработкой. То есть, судя по всему, с этим проектом включили турборежим и уже в скором времени он может получить статус закона.

Среди авторов документа значатся депутаты от "Слуги нрода" Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Владимир Иванов, а также Евгений Брагар, который уже попадал в скандал, предложив пенсионерке рассчитаться с долгами по коммуналке, продав собаку. Из-за этого некоторые оппоненты закона уже окрестили его законом о продаже собак.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что упрощение исполнения судебных решений является рекомендацией Совета Европы, которую он дал по итогам третьего ежегодного форума "Исполнение решений национальных судов в Украине". Кроме того, "индикатор 3.8 Ukraine Facility Plan предусматривает вступление в силу закона о выполнении судебных решений по имущественным и неимущественным обязательствам и дальнейшей цифровизации исполнительного производства", сказано в пояснительной записке.

Проект предусматривает внесение изменений в целый список законов, в том числе "О нотариате", "О банках и банковской деятельности", "О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их обременений", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", "Об исполнительном производстве", "О дорожном движении" и пр.

"Предложенные изменения предусматривают расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства, в частности, по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими платежными услугами и т.д.: внедрение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами", - отмечается в пояснительной записке.

Суть в том, чтобы запретить проводить операции (банковские, по отчуждению недвижимости или транспорта) для должников.

Отметим, что фактически такой запрет действует и сейчас.

"Если человек внесен в реестр должников, мы давным-давно по нему ничего не проводим - ни продаж, ни покупок. Даже если у тебя копеечный штраф, но висит запрет, никаких действий не проводим, пока долг не будет погашен", - говорит столичный риелтор Ирина Луханина.

Но соответствующие пункты в действующих законах предлагают подкорректировать.

Например, в закон "О дорожном движении" предлагают внести уточнение о том, что если при запросе на проведение перерегистрации или снятия с учета транспортного средства данные на собственника были обнаружены в Едином реестре должников, то сервисные центры МВД не просто откажут ему в переоформлении авто, но и обязаны не позже следующего рабочего дня уведомить о запросе на такую услугу исполнителей, предоставив данные о транспортном средстве, которое пытались переоформить.

Эта норма касается не только личного, но и корпоративного транспорта, что позволит исполнителям более оперативно изымать имущество украинцев за долги.

"То есть исполнительной службе хотят дать более расширенный доступ к данным", - говорит Кравец.

Например, чтобы запустить производство, достаточно будет только одного решения суда о признании наличия долгов, а других (на арест, конфискацию) получать уже не нужно.

Авторы проекта считают, что предложенные нововведения будут способствовать "оптимизации стадий исполнительного производства, сроков выполнения исполнительных действий и повысят эффективность исполнительного производства". К слову, сейчас взыскание долгов через суд через государственных и частных исполнителей в Украине действительно идет долго: оно может тянуться годами. Но эксперты связывают это не столько с несовершенством законодательства, сколько с нехваткой самих исполнителей, которые буквально завалены делами.

Попытка открыть лазейки

Но, как говорит Кравец, главная фишка нового проекта не столько в усовершенствовании системы взыскания долгов, сколько в разного рода лазейках.

"Похоже, чтобы их протянуть, данный проект и разработали", - считает Кравец.

Например, в тот же закон "О дорожном движении" предлагают внести пункт о том, что наличие данных в Едином реестре должника не является препятствием для регистрации транспортных средств в нескольких случаях:

если перерегистрация не связана с отчуждением (скажем, оформляется на родственников или оформляется доверенность, пояснил Кравец);

приобретение транспортного средства или его получение осуществляется в счет погашения долга;

конфискованное транспортное средство передается бесплатно.

Эти исключения касаются в первую очередь ведомственного транспорта.

В закон "О нотариате" хотят внести новый пункт о том, что за проведение нотариальных действий за границей по заверению правильности перевода медицинских документов, необходимых для направление на освидетельствование граждан по инвалидности или лечения лиц "из сил обороны", консульский сбор не взимается.

"Как отмена консульского сбора связана с цифровизацией исполнительной службы и взысканием долгов, непонятно. Кроме того, в пояснительной записке сказано, что внедрение нового закона не скажется на поступлениях в госбюджет. Но отмена консульского сбора на них точно отразится, хотя конкретных расчетов авторы документа не приводят", - говорит Кравец.

В закон о депозитарной системе Украины хотят внести новый пункт о том, что в случае закрытия или открытия счета в ценных бумагах депозитарное учреждение обязано проверять лицо по Единому реестру должников и уведомлять о результате исполнительную службу. А та получит право накладывать аресты на ценные бумаги по собственному решению, а не только по решению суда.

Закон о госрегистрации имущественных прав на недвижимость планируется дополнить исключением о том, что запрет на регистрацию не распространяется, если речь идет о продаже объекта ипотекодержателем третьему лицу.

А государственная регистрация обременений по имуществу может проводиться на основании не только решения суда, но и постановления государственного или частного о наложении (или снятии) ареста с объекта.

Плюс появились исключения, касающиеся самого госреестра должников.

В случае принятия проекта в него не станут вносить ведомости о таких должниках:

государственные органы и органы местного самоуправления;

банки (если долги не превышают 50 млн гривен, а для тех, что не определены Нацбанком как системно важные, - 20 млн гривен).

Интересно, что похожий проект о цифровизации исполнительного производства - №9363, но без хотелок - уже подавали в Раду в 2023 году и он даже получил одобрение профильного комитета, но в итоге не набрал нужного количества голосов и считается отклоненным.

А в замечаниях Главного научно-экспертного управления Рады отмечается, что часть положений проекта не имеет отношения к исполнительному производству, в частности, об отмене консульского сбора за удостоверение медицинских документов. Также у Главного научно-экспертного управления парламента возникли вопросы к исключениям из запрета на регистрацию транспортных средств.

"Из предложений не удается четко установить, кого именно они будут касаться", - отметили у управлении.

В целом замечания к проекту Главного научно-экспертного управления Рады занимают несколько листов.

Все вопросы предлагается снять ко второму чтению, но непонятно, будет ли это сделано, ведь, как показывает практика, депутаты довольно часто игнорируют выводы Главного научно-экспертного управления.

Будут забирать квартиры за долги по коммуналке

В госреестре должников на данный момент числятся более 8 млн граждан. В него попадают за долги по коммунальным платежам и административным штрафам. Таким образом, де-факто за коммунальные долги власти смогут забирать квартиры и машины. А обязательства отдельным ведомствам оперативно (не позже следующего дня) давать исполнителям наводки, сообщая о попытках переоформления имущества, еще больше ускорят этот процесс.

"Например, чтобы попасть в госреестр должников, человеку достаточно накопить просроченных платежей по коммуналке на сумму около 160 тысяч, что сделать не так сложно, учитывая много спорных начислений, скажем, за газ в разрушенных еще в начале войны частных домах. Если вы оказались в черном списке, для запуска репрессий исполнителей достаточно будет простого решения суда первой инстанции о признании факта долгов. И тут же исполнители могут накладывать арест на квартиру, не получая на это отдельного разрешения суда, и сразу выставлять ее на продажу. Можно только догадываться, какой размах приобретут различные махинации, например, с квартирами пенсионеров. Ведь в Киеве даже не самую лучшую квартиру можно продать за 50-70 тысяч долларов", — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Кравец добавил, что одних граждан пустят по жесткой схеме взыскания долгов, а другим, наоборот, открывают лазейки, что делает общую систему взыскания "крайне несправедливой".