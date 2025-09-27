В столице Украины для взыскания долгов за коммунальные платежи начали привлекать коллекторские агентства. Соответствующий тендер провело коммунальное предприятие в Оболонском районе.

Об этом сообщает ТСН.

Как выяснилось, победителем тендера стала компания "Антанта Консалтінг", с которой заключён договор до конца 2025 года на сумму около 1,5 миллиона гривен.

Отмечается, что коллекторы получат доступ к данным о должниках и будут использовать стандартные инструменты воздействия - телефонные звонки, рассылки, личные встречи.

Решение связано с ростом задолженности населения после повышения тарифов на обслуживание домов.

Многие киевляне же считают новые начисления завышенными и отказываются их оплачивать, что вынуждает коммунальщиков искать более жёсткие способы работы с неплательщиками.

Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что долги украинцев за коммуналку превысили 200 млрд грн.

Также эксперты допускают, что после войны за долги начнут забирать квартиры. Предполагалось и то, что электричество после войны может подорожать на 120%, а газ на 250%.

