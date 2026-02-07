Украинские атомные электростанции снизили мощность генерации из-за сегодняшнего обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики на своей странице в Facebook.

"Враг наносил массированный удар дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ. В результате атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Из-за значительных повреждений балансировка энергосистемы осуществляется путем привлечения импорта электроэнергии и применения мер по ограничению. По команде НЭК "Укренерго" - вынужденно увеличен объем отключений. В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - заявили в министерстве.

Тем временем в "Укрэнерго" заявили, что сегодня ночью и утром были удары по энергетическим объектам в восьми областях.

Под атакой оказались ТЭС и подстанции. В частности те, которые обеспечивали атомные энергоблоки.

"Были атакованы электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, которые обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены", - пишет пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже заявил, что удары по подстанциям в Украине ставит под угрозу ядерную безопасность страны.

"Внешнее питание украинских АЭС зависит от подстанций. Урон нанесенный им ставит под удар ядерную безопасность, и должен избегаться", - заявил Гросси.

Между тем, как сообщают Воздушные силы ВСУ, украинская ПВО сбила ночью и утром 24 ракеты из 39-и.

Также утверждается, что было сбито 382 дрона из 408.

По данным ВСУ, было запущено 2 ракеты Циркон, 21 крылатая ракета Х-101 и 16 ракет Калибр.

Сбиты 14 ракет Х-101 и 10 Калибр. Ни одна ракета Циркон в число сбитых не вошла.

Основные направления ударов пришлись на западные и центральные регионы.

Подробнее о последствиях сегодняшнего обстрела Украины, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1445-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 7 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой пятницы стало покушение на генерала и первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве, он тяжело ранен. В Одессе прогремел взрыв автомобиля, водитель погиб на месте - по данным следствия, погибшим был сержант Госпогранслужбы, "Страна" пишет - кинолог Руслан Каламбердиев. Армия РФ захватили село Дегтярное в Харьковской области и Новомарково в Донецкой, подвинувшись в Сумской и Донецкой областях.