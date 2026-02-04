Кабинет министров Украины поручил пересчитать счета за коммунальные услуги.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

По словам Свириденко, перерасчет должны провести поставщики услуг – коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей, и отразиться в платежках уже в феврале.

Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Ранее Кабинет министров Украины ввёл автоматический перерасчёт стоимости коммунальных услуг при фактическом их отсутствии.

Между тем в Украине поднялась цена на электроэнергию для промышленности. Кому это выгодно, мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет 1442-й день. Мы следим за последними новостями среды, 4 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, ВСУ отбили половину Купянска в Харьковской области. Юго-восток города перешел в синюю зону с пометкой "освобождено". В свою очередь армия РФ продвинулась за Покровском Донецкой области в сторону Гришино, а также по трассе на Славянск.

