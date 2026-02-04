Кабинет министров поручил пересчитать счета за коммунальные услуги для украинцев
Кабинет министров Украины поручил пересчитать счета за коммунальные услуги.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.
По словам Свириденко, перерасчет должны провести поставщики услуг – коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей, и отразиться в платежках уже в феврале.
Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.
Ранее Кабинет министров Украины ввёл автоматический перерасчёт стоимости коммунальных услуг при фактическом их отсутствии.
Между тем в Украине поднялась цена на электроэнергию для промышленности. Кому это выгодно, мы разбирались в отдельном материале.
