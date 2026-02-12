В Киеве во время ночной атаки были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он утверждает, что по теплоэлектроцентралям прилетели только обломки, поэтому восстановление займет сутки-двое.

"Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. На ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки всё будет восстановлено, на ТЭЦ-6 – за двое суток", – отметил Шмыгаль.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что ТЭЦ-5 получила существенные повреждения. По его оценкам, её могут запустить за двое-трое суток.

Напомним, что ТЭЦ-6 на Троещине уже подвергалась прямым обстрелам и была существенно повреждена. Также в Киеве полностью разрушена обстрелом ТЭЦ-4 - Дарницкая.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, после сегодняшних ударов без отопления остались 3700 домов в Киеве.

Подробнее о ситуации в украинской энергетике мы рассказывали в отдельном материале.