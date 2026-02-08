Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую энергетику "военной целью".

Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова.

"Нам не нужно выбирать, бьём по военной цели или по энергетике. Он (Путин - Ред.) продаёт эту энергетику. Он продаёт нефть. Так это энергетика или военная цель? Честно говоря - то же самое", - заявил Зеленский, комментируя удары по российским НПЗ.

Он добавил, что для Украины существует только два пути действий в этой войне.

"Что должен делать украинец? Два пути. Мы строим оружие и бьём по их оружию. Или же бьём по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник - это у них энергетика. Вот что происходит. Всё это для нас - законные цели. И кто до нас мог такое сделать с россиянами? Никто", - заявил президент.

Отметим, что РФ сейчас активно обстреливает украинскую энергетику, из-за чего в стране происходят блэкауты. Российские власти неоднократно заявляли, что это происходит в ответы на удары по НПЗ.

Напомним, в сентябре Зеленский предупредил о ударах по российской энергетике в случае попытки устроить блэкаут в Украине, заявив, что если будет угроза блэкаута столице Украины, в Москве должны понимать, что тогда будет блэкаут и в столице России.