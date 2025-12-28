В ночь на 28 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода с последующим пожаром.

"Ежегодный объём переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Следует отметить, что нафтоперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооружённых сил агрессора", - уточнили в Генштабе.

При этом, степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (временно оккупированная территория Луганской области), понтонную переправу неподалеку Никоноровки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

В Генштабе добавили, что "потери врага уточняются".

Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. В частности, поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

Напомним, на днях ВСУ нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области.

А на прошлой неделе ВСУ атаковали российский военный корабль и нефтегазовую платформу в Каспийском море.