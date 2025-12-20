Силы обороны Украины поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник" в Каспийском море.



Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в своём Telegram-канале.



По данным ведомства, судно было атаковано в ночь на 19 декабря во время патрулирования вблизи нефтегазовой добывающей платформы.

"Несколько украинских дронов поразили этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются", - говорится в сообщении.

В Силах специальных операций, которые и поразили корабль, уточнили, что суда проекта "Охотник" сочетают возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской ситуации. Они оснащены вооружением и оборудованием, которое позволяет выполнять широкий спектр задач в прибрежных водах.



Также был нанесен удар по буровой платформе на месторождении имени Филановского, принадлежащей компании "Лукойл".

Степень повреждений и последствия для работы объектов уточняются, добавили в ГШУ.

По данным ССО, начальные запасы месторождения оцениваются примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

Кроме того, сообщается о недавнем поражении радиолокационной системы РСП-6М2 в районе Красносельского на территории Крыма. Эта система предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности для точного захода на посадку в условиях плохой видимости.

При этом Россия этих ударов не подтверждала.

Напомним, 15 декабря сообщалось об атаке на российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

11 и 12 декабря беспилотники СБУ поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина.