Турция сбила неуправляемый беспилотник в небе над Чёрным морем
В Турции заявили о сбитом беспилотнике над Чёрным морем.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
По информации ведомства, военные обнаружили "воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству" Турции, над Чёрным морем.
Её взяли под наблюдение при помощи истребителя F-16, который ранее был выделен силами НАТО.
При этом в заявлении отмечается, что данная воздушная цель была идентифицирована как вышедший из-под управления беспилотный летательный аппарат и для предотвращения возможных рисков уничтожена в безопасном районе за пределами населённых пунктов.
Напомним, что это не первый замеченный летающий объект в акватории Чёрного моря, представляющий угрозу, за последнее время. На днях мы писали, что по судну Турции был нанесён удар.
В то же время "Страна" писала о последствиях ударов по судам в Черном море в отдельном материале.
