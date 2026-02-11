"Восстановление идёт денём и ночью". Терехов заявил, что харьковская ТЭЦ-5 уничтожена обстрелом. Видео
Пятая теплоцентраль областного центра на северо-востоке Украины была фактически уничтожена в ходе воздушной атаки РФ на прошлой неделе, что оставила четыре района города без тепла.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
По его словам, экстренные отключения отопления произошли в Новобаварском, Холодногорском, частично в Шевченковском и Киевском районах.
"Пришлось слить теплоноситель с 853 многоэтажек. Люди остались без отопления. Сегодня мы работаем над восстановлением практически круглосуточно", – прокомментировал последствия обстрела Терехов.
Ранее депутат местного горсовета заявил, что после вражеского удара главная ТЭЦ Харькова не подлежит восстановлению.
Напомним, вчера в Харьковской области объявили ЧС в сфере энергетики.
Война в Украине продолжается 1448-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 10 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Донецкой области армия РФ продвинулась в Покровске, по направлению к Славянску и Краматорску, а также вблизи Ямполя под Лиманом. Российские военные паблики сообщили, что ВСУ начали контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.
