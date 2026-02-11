Пятая теплоцентраль областного центра на северо-востоке Украины была фактически уничтожена в ходе воздушной атаки РФ на прошлой неделе, что оставила четыре района города без тепла.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, экстренные отключения отопления произошли в Новобаварском, Холодногорском, частично в Шевченковском и Киевском районах.

"Пришлось слить теплоноситель с 853 многоэтажек. Люди остались без отопления. Сегодня мы работаем над восстановлением практически круглосуточно", – прокомментировал последствия обстрела Терехов.

Ранее депутат местного горсовета заявил, что после вражеского удара главная ТЭЦ Харькова не подлежит восстановлению.

Напомним, вчера в Харьковской области объявили ЧС в сфере энергетики.

Война в Украине продолжается 1448-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 10 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Донецкой области армия РФ продвинулась в Покровске, по направлению к Славянску и Краматорску, а также вблизи Ямполя под Лиманом. Российские военные паблики сообщили, что ВСУ начали контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

