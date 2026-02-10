В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании сложившейся в энергетической сфере Харьковской области обстановки чрезвычайной ситуацией регионального уровня", – объяснил он.

Также власти региона заявили о присоединении к программе "СветДом". По ней ОСМД, кооперативы и управляющие многоквартирных домов могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для энергостойкости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что оставшимся без отопления многоквартирным домам будут выдавать беспроцентный займ для приобретения генераторов.

Напомним, накануне министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил украинцев о сложных графиках отключений света. По словам Шмыгаля, на текущей неделе света в Украине будет еще меньше.

