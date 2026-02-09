На этой неделе света в Украине будет еще меньше.

Об этом заявил глава Министерства энергетики Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке.

Шмыгаль сообщил, что провел заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики. По его словам, ремонтные работы на энергетических объектах продолжаются круглосуточно.

"Вторник и среда из-за низких температур пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем ​​систему частично поддерживает солнечная генерация", - сказал он.

Напомним, синоптики прогнозируют потепление в Украине уже со среды, 11 февраля. Ночь на 10 февраля может быть последней, когда столбики термометров опустятся ниже -10 градусов.

Ранее в Минэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением остается крайне сложной. Дополнительная потеря мощностей энергосистемы после недавней атаки РФ создала значительный дефицит электроэнергии, компенсировать который трудно, поэтому ближайшие дни будут тяжёлыми.

Между тем на днях Зеленский поставил задачу подготовиться к продолжению ударов по энергетике в следующем отопительном сезоне.