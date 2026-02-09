Ночь на 10 февраля может быть последней, когда столбики термометров опустятся ниже -10 градусов.

Такой прогноз дала в своем Фейсбуке синоптик Наталка Диденко.

"10 февраля ночью в Украине ожидается температура воздуха -12...-20, на севере до -22 градусов.

Завтра днём в большинстве областей -4...-11 градусов, на юге и в западных областях -2...-4 градуса, на Закарпатье до +2 градусов. Ветер преимущественно южный, умеренный, на западе Украины возможны сильные порывы.

Из-за антициклона осадков завтра не будет, только на Закарпатье пройдёт небольшой мокрый снег.

В Киеве наконец завершается эпоха сильных морозов. Ближайшей ночью ещё попробует кусаться, вероятно до -20 градусов, но уже обломает зубы об нашу столицу. Завтра днём в Киеве сухо, солнечно и около -10 градусов. Во второй половине дня усилится ветер южного направления", - написала синоптик.

Она добавила, что в дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, хотя "ещё, конечно, будут колебания холода, зима не закончилась".

Напомним, 7 января Министерство энергетики сообщало, что жители столицы получают электроэнергию в среднем по полтора-два часа в сутки, а мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что ближайшие несколько дней будут очень сложными для столицы, отметив прогнозируемые морозы. Поможет ли возможное потепление решить проблемы в энергетике - вопрос.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он отвлекался от работы на кофе, то у украинцев вообще не было бы света.