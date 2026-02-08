Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что электроснабжение в стране еще есть только его стараниями.

Об этом украинский президент сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

"У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 блогов за одни сутки. Просто света не будет", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский поставил задачу подготовиться к продолжению ударов по энергетике в следующем отопительном сезоне.

О том, что происходит с энергетикой после очередной атаки, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине идёт 1446-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 8 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне ТЭС в Бурштыне Ивано-Франковской области остановила свою работу из-за критических повреждений после российского обстрела. Также эксперты сообщили, что Россия впервые ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. В свою очередь президент Владимир Зеленский снова раскритиковал работу украинской ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.