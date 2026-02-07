Президент Украины Владимир Зеленский после сегодняшнего обстрела вновь раскритиковал работу украинской системы ПВО.

Пост с критикой глава государства опубликовал в своём телеграм-канале.

По его словам, россияне применили более 400 дронов, значительная часть которых - "Шахеды". Также было запущено почти 40 ракет различных типов. Имеются значительные повреждения объектов энергетики, что повлияло на энергетическую ситуацию практически по всей стране - происходят масштабные отключения.

"Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские дипломаты должны ускорить работу с партнёрами по пакетам поддержки ПВО и энергетической устойчивости.

Реанее президент согласовал структуру нового командования малой противодроновой ПВО и новые подходы к управлению.

В отдельном материале мы рассказывали о Павле Елизарове, которому Зеленский поручил бороться с "Шахедами".