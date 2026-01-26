Германия отказалась поставлять Украине новые ЗРК Patriot.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом.

По словам Писториуса, сейчас Германия не в состоянии поставить Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot, так как Берлин сам столкнулся с их нехваткой.

"Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок взамен переданных", – пояснил министр обороны ФРГ.

Он также подчеркнул, что Берлин уже передал Киеву более трети своих собственных систем.

Кроме того, отметил глава Минобороны, Германия и так внесла непропорционально большой вклад для поддержки Украины средствами противовоздушной обороны. Писториус напомнил, что только Берлин поставляет Киеву системы Iris-T, добавив, что их также не хватает.

Напомним, в прошлом году Берлин снизил поставки оружия в Украину на миллиарды евро.

Между тем недавно западная пресса сообщила, что Украина временно остановила действие контракта на поставку дополнительных ударных беспилотников, который был заключен с немецкой компанией Helsing. Причиной стали неудачные испытания БпЛА в боевых условиях на украинской территории.