На вооружение Вооруженных сил Украины поступили еще два американских комплекса Patriot.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, этого удалось добиться благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

"Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов", — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что Вашингтон одобрил возможность продажи Киеву средств для обслуживания ЗРК Patriot и запчастей к ним на сумму 105 миллионов долларов.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с США о закупке дополнительных систем Patriot.

