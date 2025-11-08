После сегодняшнего обстрела Украины президент Владимир Зеленский заявил, что ведет переговоры с США о покупке дополнительных комплексов ПВО Patriot.

Об этом президент сообщил в ежедневном обращении.

Зеленский отметил, что в Украине продолжаются восстановительные работы после ночного удара.

"Массированный был удар, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов", - заявил глава государства.

По его словам, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам крайне сложно и только некоторые системы в мире могут их сбивать эффективно.

"Чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем и ракет к этим системам", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ведет переговоры с партнерами, в том числе с США, о покупке дополнительных комплексов Patriot, а также анонсировал решение этих вопросов.

