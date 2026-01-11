Новая система ПРО Arrow-3, развернутая в Германии, не готова к перехвату российской ракеты "Орешник".

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Издание называет недавний удар РФ по Львовской области первым косвенным противостоянием этого оружия с Arrow-3, недавно поставленной на боевое дежурство в ФРГ.

В описании системы на сайте Бундесвера указано, что она должна перехватывать баллистические ракеты до входа в атмосферу. При дальности поражения до 5500 км "Орешник" способен достичь почти любой точки Европы.

Однако в Германии Arrow-3 находится лишь в начальной фазе эксплуатации. Первый комплекс размещён на авиабазе в земстве Саксония-Анхальт и, вероятно, отследил пуск "Орешника" по Львовщине на ранней стадии, отмечает издание.

Источники в НАТО сообщили, что система ПРО Arrow-3 пока не полностью боеспособна. Теоретически для перехвата новой ракеты россиян может использоваться зенитно-ракетный комплекс Patriot, но он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, удар пустым "Орешником" под Львовом был сигналом Москвы для Европы.

Также мы писали, что Путин запустил "Орешник" по Украине в качестве послания Трампу.