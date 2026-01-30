Вашингтон не передал Украине обещанные еще при президенте Джо Байдене средства на восстановление энергетики. Речь шла о примерно 250 миллионах долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, первоначально эти средства предназначались для помощи Украине в импорте сжиженного природного газа и восстановления энергетической инфраструктуры.

Вероятно, их задержка связана с бюрократической путаницей и внутренними распрями в администрации США и не является попыткой применить рычаги влияния на Украину.

При этом часть средств должно было выделить Агентство США по международному развитию (USAID), которое закрыл Дональд Трамп, и в результате помощь зависла.

Одни чиновники Белого дома предлагали передать помощь через Государственный департамент, другие - через Корпорацию развития финансирования. Это федеральное агентство, которое было не на слуху и стало известно благодаря тому, что должно сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Украины.

Украинский чиновник, с которым общалось издание, заявил, что в Киеве знают о задержке помощи, однако боятся поднимать эту тему, чтобы не спровоцировать дипломатический скандал.

Напомним, бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал полностью прекратить финансовую, военную и разведывательную поддержку Украины, заявив, что без этого невозможна реализация разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта.

При этом недавно СМИ писали, что Соединенные Штаты подпишут соглашение с Украиной на 800 миллиардов долларов. Оно будет касаться восстановления страны.