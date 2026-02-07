Теплоэлектростанция (ТЭС) в Бурштыне Ивано-Франковской области сильно повреждена и остановила свою работу после российского обстрела.

Об этом в видеообращении сообщил мэр города Василий Андриешин.

По его словам, станция получила критические повреждения, в результате чего в Бурштыне исчезли тепло и водоснабжение. Воду в городе обещают подать в течение нескольких часов, тепло - после оценки состояния ТЭС.

"В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как будет дальше, еще никто не знает", - сообщил Андриешин.

Он добавил, что электропитание должно восстановиться в течении 48 часов, но ситуация при этом сложная.

Также городской голова сообщил, что в результате российской атаки гражданская инфраструктура не пострадала.

Напомним, из-за ударов по энергетической инфраструктуре Ивано-Франковской области свет в регионе будут давать по 4-5 часов в день.

Также мы сообщали, что этой ночью Россия впервые ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.

Подробнее о сегодняшнем ударе по украинской энергетике мы рассказывали в отдельном материале.