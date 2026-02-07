Из-за ударов по энергетической инфраструктуре Ивано-Франковской области свет в регионе будут давать по 4-5 часов в день.

Об этом в эфире Kyiv 24 заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он поблагодарил силы ПВО, отметив, что последствия атаки могли быть и хуже.

Российские удары, по его словам, были нацелены на энергетическую инфраструктуру, подстанции и Бурштынскую электростанцию.

"Если брать область, со слов главы ОВА есть повреждения в Рогатинской и Галицкой громаде, это недалеко от Бурштынской ТЭС, там есть повреждения. Ещё раз подчеркиваю, несколько дней будут жесткие графики. Так же не везде будет возможность подать воду", - заявил Марцинкив.

Ранее сообщалось, что сегодня был нанесен удар по крупнейшей электроподстанции на Западной Украине.

Напомним, сегодня ночью и утром армия РФ наносила удары по энергетическим объектам в восьми областях. Под атакой оказались ТЭС и подстанции, в частности те, которые обеспечивали атомные энергоблоки. Украинские АЭС вынужденно снизили мощность генерации.

