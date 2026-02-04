Россияне готовятся к новым атакам на энергетическую инфраструктуру Украины в ближайшую неделю.

Об этом заявил глава Министерства энергетики Денис Шмыгаль.

По словам министра, существует риск того, что графики отключений могут ухудшиться. Это связано с последствиями недавнего массированного удара и тем, что дефицит генерации в энергосистеме всё ещё остаётся значительным.

При этом он сообщил, что в домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки.

Ранее Шмыгаль подтвердил удар РФ по дарницкой ТЭЦ-4 в столице Украины.

Война в Украине идёт 1442-й день. Мы следим за последними новостями среды, 4 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, ВСУ отбили половину Купянска в Харьковской области. Юго-восток города перешёл в синюю зону с пометкой "освобождено". В свою очередь противник получил продвижение за Покровском Донецкой области в сторону Гришино, а также по трассе на Славянск.

