Запланированные на пятницу, 6 февраля, ядерные переговоры Вашингтона с Тегераном отменены, потому что Иран отказался от достигнутых договоренностей.

Об этом сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Также он написал, что США сегодня заявили Ирану, что не согласятся с требованиями Тегерана изменить место и формат переговоров, запланированных на пятницу.

Напомним, Тегеран вчера потребовал перенести переговоры из Турции в Оман. Также иранская сторона поставила условие, чтобы встреча проводилась в двустороннем формате только с участием США, без присутствия представителей нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.

Сегодня сам Барак Равид сообщил, что Штаты дали согласие на перенос встречи в Оман, однако переговоры о том, присоединятся ли к встрече в Омане арабские и мусульманские страны региона, всё ещё продолжаются.

Как мы писали, позавчера президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился начать переговоры с США о ядерных проблемах. Тогда СМИ сообщали, что переговоры могут состояться в Турции в ближайшие дни.