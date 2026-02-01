Атака Соединенных Штатов на Иран может вызвать последствия в виде большой региональной войны.

Об этом заявил верховный аятолла Ирана Али Хаменеи.

По его словам, народ страны нанесет "сокрушительный" ответный удар.

"Если США начнут войну, это будет региональная война. Мы не являемся зачинщиками и не стремимся к нападению на какую-либо страну. Но иранский народ нанесет сокрушительный удар любому, кто нападет на него или будет его преследовать", - заявил Хаменеи.

Как отмечают СМИ, это заявление - самая прямая угроза в отношении США со стороны Хаменени за все время его правления.

Напомним, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что страна признала армии стран Европейского Союза террористическими организациями.

Также Иран начал военные учения со стрельбой боевыми снарядами в Персидском заливе, в непосредственной близости от ударной группы ВМС США.

Подробнее о том, начнется ли война на Ближнем Востоке, мы рассказывали в отдельном материале.

