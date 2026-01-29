Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи фактически отклонил предложение президента США Дональда Трампа, подразумевающее постепенное прекращение обогащения урана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Иранский лидер вчера заявил, что это предложение нарушает принципы независимости Тегерана.

"Американской и другим сторонам мы говорим: зачем вы вмешиваетесь и пытаетесь решать, должен ли Иран обогащать уран? Это не ваше дело", - сказал Хаменеи.

При этом Иран пока не давал США официального ответа на предложение. США ожидают отказа и дальнейших переговоров на выходных, рассказал источник издания.

В CNN со ссылкой на источники заявил, что ключевым разногласием между США и Ираном является не обогащение урана, а производство баллистических ракет. По данным собеседников издания, Тегеран согласился обсуждать ограничение ядерной программы, но не дальности баллистических ракет. Это вызывает серьезную озабоченность у Израиля, который потратил значительную часть своих средств противоракетной обороны на перехват иранских баллистических ракет во время 12-дневной войны в июне прошлого года.

Иран отказался выполнить требование насчет ракет и заявил США, что будет обсуждать только свою ядерную программу. Вашингтон не ответил на это условия, что привело переговоры в тупик.

Тем временем западные СМИ сообщают, что в течение ближайших 48 часов возможен военный удар США по Ирану. Однако подобные прогнозы уже публиковались ранее, а ударов не последовало.

Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана меняется из-за "большой армады", направленной США в регион, при этом подчеркнув, что дипломатия остаётся возможным вариантом.

А вчера американский президент заявил, что "большая армада" США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" готова применить силу против Ирана. По его словам, возможная атака в этот раз будет "гораздо более жесткой", чем прошлым летом. Однако Трамп вновь выразил надежду, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и согласится на справедливую и взаимовыгодную сделку.