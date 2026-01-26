Ситуация вокруг Ирана находится "в процессе изменения" из-за "большой армады", которую США направили в регион.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

"У нас рядом с Ираном находится большая армада. Больше, чем у Венесуэлы", – сказал он.

В то же время президент США заявил, что дипломатия также остаётся возможным вариантом: "Они хотят заключить сделку. Я это знаю. Они звонили неоднократно. Они хотят говорить".

Как сообщает Axios, в этом месяце Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении ударов по объектам режима в Иране. Однако он отложил это решение, одновременно перебросив в регион военные силы.

Источники издания сообщили, что Трамп ещё не принял окончательного решения.

"Вероятно, на этой неделе он проведёт дополнительные консультации, и ему будут представлены новые военные варианты. Эти варианты будут усилены с прибытием в регион авианосной ударной группы. Авианосец USS Abraham Lincoln в понедельник вошёл в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM)", – пишет Axios.

Также источник сообщил, что в субботу командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер посетил Израиль, чтобы скоординировать военные планы и возможные совместные оборонительные действия на случай иранского удара по Израилю.

Тем временем в МИД Ирана заявили, что страна готова к обороне "лучше, чем когда-либо".

Официальный представитель МИД Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятности превентивного удара по Израилю и роли дипломатии в предотвращении большой войны, заявил, что Иран обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения своей безопасности.

"Мы обладаем невероятным потенциалом для самообороны и сегодня готовы к вызовам гораздо больше, чем в прошлом", – добавил он.

Напомним, в последнее время обсуждается вероятность удара США и Израиля по Ирану. Американцы уже подтянули на Ближний Восток крупные силы. Однако подтверждений, что президент США Дональд Трамп принял решение по удару, пока нет.