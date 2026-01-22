Вооружённые силы Израиля завершили подготовку к американскому удару по Исламской Республике Иран.

Об этом сообщает газета Times of Israel.

Издание пишет, что в течение примерно 24 часов будет завершено развёртывание ударного контингента США в регионе Ближнего Востока, с этого момента осуществить атаку на территорию Ирана станет возможно в любой момент.

На фоне этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил в среду, что войска готовы действовать против любого врага, представляющего угрозу для страны.

Ранее вместе с арабскими странами Израиль призвал США отложить удары по Ирану.

Белому дому посоветовали отложить крупномасштабные атаки до тех пор, пока иранский режим не окажется в ещё более напряжённом положении из-за протестов. Было высказано мнение, что "любое нападение со стороны Израиля или США объединят иранцев".

Напомним, по сведениям Wall Street Journal, Трамп решил отказаться от ударов по Ирану после предостережений от своего окружения.

"Президента предупредили, что это может привести к затяжному конфликту на Ближнем Востоке", – было сказано в статье.