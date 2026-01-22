Рамочное соглашение по Гренландии, согласованное с президентом США Дональдом Трампом, потребует от союзников НАТО усиления безопасности в Арктике.

Об этом в интервью изданию Reuters заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, в настоящее время командующим НАТО предстоит проработать детали дополнительных требований безопасности.

Рютте заявил, что уверен: союзники НАТО, не входящие в Арктику, захотят внести свой вклад в эти усилия.

"Я не сомневаюсь, что мы сможем сделать это достаточно быстро. Конечно, я надеюсь на 2026 год, надеюсь даже на начало 2026 года", - заявил генсек НАТО.

При этом он отметил, что вопрос разработки полезных ископаемых не обсуждался во время его встречи с Трампом в Давосе. Рютте добавил, что переговоры по арктическому острову будут продолжаться между США, Данией и самой Гренландией.

Он также заявил, что усилия в Арктике не исчерпают ресурсы для поддержки Украины, которая в значительной мере зависит от военной помощи членов НАТО в войне с Россией.

Напомним, накануне Трамп заявил, что с генеральным секретарем НАТО он уже сформировал рамки будущей сделки по Гренландии, а потому он не будет вводить пошлины против европейских стран.

Западные СМИ пишут, что соглашение о Гренландии, одобренное американским президентом, не предусматривает передачи острова США. По данным прессы, документ предполагает обновление Соглашения о защите Гренландии 1951 года и позволяет США строить военные базы на острове и создавать оборонные зоны при соответствующем решении НАТО.