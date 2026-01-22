Президент РФ Владимир Путин напомнил, как Россия продала США Аляску.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о Гренландии.

По его словам, США "потянут" покупку Гренландии, если она будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия продала Аляску; на нынешние цены это 200-250 млн долларов.

При этом Путин также заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии жестко, как к колонии.

В то же время он уверен, что США и Дания разберутся между собой по поводу Гренландии, и это не вопрос России.

"Теперь по поводу Гренландии. Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жёстко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка, вряд ли это сейчас кого-то интересует. Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся", - говорится в заявлении президента РФ.

Ранее Путин заявил, что получил личное обращение от Дональда Трампа с приглашением в "Совет мира" и поблагодарил за него президента США. Однако пока согласия на него не дал.