Президент России Владимир Путин заявил, что получил личное обращение от американского коллеги Дональда Трампа с приглашением в "Совет мира" и поблагодарил за него президента США. Однако пока согласия на него не дал.

По его словам, поручение МИД РФ на изучение предложения о Совете мира выдано.

В дальнейшем предстоит проконсультироваться с партнерами, и после этого РФ даст ответ.

Как известно, власти США предлагают странам, желающим получить постоянное место в международном "Совете мира" по вопросу сектора Газа, внести не менее одного миллиарда долларов.

Путин же объявил, что Москва рассматривает возможность направления 1 млрд долл. из замороженных в США российских активов в рамках инициативы по созданию новой международной структуры.

Напомним, что из-за приглашения в Совет мира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко в нем не хочет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем белорусский президент уже подписал документ о присоединении к Совету мира.

При этом западные СМИ пишут, что Трамп может возглавлять Совет мира, который создается сейчас по его же инициативе, даже после ухода из американской администрации.