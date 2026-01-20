Норвегия не присоединится к Совету мира президента США Дональда Трампа, поскольку такая инициатива не соответствует принципам ООН.

Об этом в интервью изданию Aftenposten заявил замминистра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик.

"Совершенно очевидно, что мы не можем быть частью структуры, которая бросает вызов роли ООН и существующему международному праву. Это было бы совершенно невозможно для нас", - сказал Кравик, комментируя возможность участии Норвегии в Совете мира.

По его словам, членство в Совете мира Трампа также невозможно и для ряда других европейских государств, которые ставят ООН и международное право в основу своей внешней политики.

Также чиновник добавил, что был удивлен тем, что у Совета мира был устав, который касался не только долгосрочного мира в Газе.

"Предложение, которое мы получили, - о создании всеобъемлющего органа с довольно широким мандатом на работу по вопросам мира и безопасности, возглавляемого "председателем Трампом", как он упоминается в учредительном документе, - было для нас совершенно неподготовленным", - сказал Кравик.

Напомним, что из-за приглашения в Совет мира Путина и Лукашенко в нем не хочет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем белорусский президент уже подписал документ о присоединении к Совету мира.

В то же время Британия и Франция отказались войти в этот Совет.

"Поддерживаем инициативу Трампа по созданию Совета мира, но не такого, который заменит ООН", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

ОАЭ и Марокко приняли приглашение Трампа. А большинство стран (более 50) ещё не дали своего ответа. В том числе Россия и Китай.