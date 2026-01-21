Президент США Дональд Трамп может возглавлять Совет мира, который создается сейчас по его же инициативе, даже после ухода из американской администрации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По информации издания, кресло председателя нового органа будет принадлежать Трампу до тех пор, пока он не уйдет в отставку из Совета мира, а будущий президент США может назначить или определить официального представителя Вашингтона в совете.

Проект устава совета содержит положение, согласно которому странам-участницам предлагается внести не менее миллиарда долларов для обеспечения постоянного места. При этом контролировать эти средства якобы будет сам Трамп.

Источник Bloomberg уточнил, что эта сумма не является вступительным взносом, а страны, которые вносят значительный вклад в проекты и хотят сохранить за собой надзорную роль, смогут продлить свое участие в органе.

Пока эта инициатива Трампа вызывает сопротивление со стороны других лидеров "Большой семерки".

О вступлении в Совет мира уже заявили Азербайджан, Беларусь, Венгрия, ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Между тем Норвегия не присоединится к нему, поскольку считает, что инициатива не соответствует принципам ООН.

Мы также писали, что из-за приглашения в Совет мира Владимира Путина и Александра Лукашенко в нем не хочет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.