Объединённые Арабские Эмираты заявили о "недопустимости использования своего воздушного пространства, территории или водных ресурсов для любых военных действий против Ирана".

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"МИД ОАЭ подтверждает приверженность принципу недопустимости использования своего воздушного пространства, территории и вод в каких-либо враждебных военных действиях против Ирана, а также принципу недопустимости оказания какой-либо материально-технической поддержки в этом отношении", - отмечается в тексте заявления.

В ведомстве добавили, что только "диалог, деэскалация, соблюдение международного права и уважение государственного суверенитета" являются наиболее эффективными способами для урегулирования конфликтов.

Напомним, в последнее время обсуждается вероятность удара США и Израиля по Ирану. Американцы подтянули уже на Ближний Восток крупные силы. Однако подтверждений, что президент США Дональд Трамп принял решение по удару, пока нет.