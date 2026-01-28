Государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану превентивным ударом.

Об этом он заявил в ходе выступления перед сенатским комитетом по международным делам.

Госсекретарь заявил, что США оставляют за собой право превентивного удара в случае, если будет информация о готовящемся нападении Ирана.

"Надеюсь, до этого не дойдет, но важно иметь возможность превентивно сорвать возможное нападение", — отметил Рубио.

Около 40 тысяч военных США находятся на базах на Ближнем Востоке прямо сейчас, добавил он.

Напомним, что во время своего сегодняшнего выступления Рубио также заявлял, что перечень нерешенных вопросов по украинскому урегулированию сократился до одного - территориального. Таким образом он снова напомним об открытом пункте переговоров - Донбассе.

Он также отметил, что на переговорах в Абу-Даби стороны продолжают обсуждать гарантии безопасности Украины, которые могут предусматривать отправку туда войск Британии и Франции и поддержку США.

