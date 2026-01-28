В РФ начали защищать объекты инфраструктуры (в частности, нефтеперерабатывающие заводы) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр".

Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы.

Заявлено, что это роботизированная система, которая сама обнаруживает и ведёт дрон, а оператору нужно только дать команду на его уничтожение.

Сколько было передано таких комплексов или какой у противника объём их производства, не уточняется.

Ранее Минобороны Украины подтвердило использование россиянами Starlink для нанесения дроновых ударов.

Война в Украине продолжается 1435-й день. Мы следим за последними новостями среды, 28 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Генштаба РФ Герасимов заявил о взятии Купянска-Узлового, расположенного южнее Купянска. На карте Deep State город находится в нескольких километрах от линии фронта. Захват россиянами этого населённого пункта опровергли в ВСУ.

