Иран начинает военные учения со стрельбой боевыми снарядами в Персидском заливе, в непосредственной близости от ударной группы ВМС США.

Об этом сообщает арабское информагентство Al-Jazeera.

Кроме этого, отмечается, что основная часть иранского флота сконцентрирована у Ормузского пролива на входе в Персидский залив.

Иранцы отрабатывают ответный удар по американским кораблям в случае американской атаки, в том числе по атомному авианосцу USS Abraham Lincoln.

Тегеран заявляет о том, что восстановился и извлёк уроки из 12-дневной войны с Израилем в прошлом году.

Напомним, Трамп призвал Тегеран "заключить сделку", заявив, что ударная группа США, направленная к Персидскому заливу, больше, чем возле Венесуэлы.

"Если мы не заключим сделку, посмотрим, что произойдёт", – добавил американский президент.

Начнётся ли большая война на Ближнем Востоке, мы разбирались в отдельном материале.

