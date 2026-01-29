Европа разжигает конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя решение ЕС признать Корпус стражей исламской революции "террористической организацией".

"После того, как Европа пошла на "срыв" по указанию США, сейчас она совершает ещё одну серьезную стратегическую ошибку, признавая наши Вооружённые силы "террористической организацией". Не говоря уже о вопиющем лицемерии её выборочного возмущения – отсутствии каких-либо ответных действий на геноцид Израиля в Газе и одновременной спешке "защищать права человека" в Иране. Пиар-ход Европы в основном направлен на то, чтобы скрыть её пребывание в состоянии серьёзного упадка. Более того, поскольку континент неизбежно сильно пострадает от широкомасштабной войны в нашем регионе, включая стремительный рост цен на энергоносители, нынешняя позиция ЕС серьёзно вредит его собственным интересам. Европейцы заслуживают лучше, чем то, что могут предложить их правительства", – написал иранский министр.

Ранее лидер Ирана отклонил предложение Трампа о прекращении обогащения урана.

Также в СМИ появилась информация, что Трамп хочет точечно ударить по Ирану, вдохновив протестующих на захват правительства.