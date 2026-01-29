Представители президента США Дональда Трампа тайно встречались с группой, выступающей за независимость провинции Альберты от Канады.

Об этом сообщает Financial Times по ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, знакомых с ходом переговоров, лидеры "Проекта процветания Альберты", группы крайне правых сепаратистов, стремящихся к независимости западной провинции, богатой нефтью, уже трижды встречались с представителями Госдепа США в Вашингтоне с апреля прошлого года.

По информации издания, американские чиновники стремятся провести следующую встречу в феврале, чтобы договориться о кредите в размере 500 млрд долларов для финансирования провинции в случае одобрения референдума о её независимости от Канады.

К переговорам должны присоединиться высокопоставленные чиновники Альберты и представители Министерства финансов США.

"США крайне заинтересованы в свободной и независимой Альберте", - заявил FT юрисконсульт APP, присутствовавший на встречах, Джефф Рат.

В Госдепе не стали отрицать факт таких встреч, однако отметили, что речь идет о встречах с представителями гражданского общества, что является стандартной практикой и не предполагает никаких обязательств.

"Представители администрации встречаются с рядом групп гражданского общества. Никакой такой поддержки или каких-либо других обязательств не было высказано", – заявили в Белом доме.

Министерство финансов США и офис премьер-министра Канады отказались от комментариев.

Ранее Трамп предлагал Канаде стать американским штатом, а недавно опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США.

А министр финансов США Бессент заявлял о возможном референдуме о независимости Альберты.

Отметим, что в Альберте добывают большую часть канадской нефти, доходы от которой распределяются между другими штаты. Поэтому в провинции распространены настроения в поддержку присоединения к США, так как местные жители полагают, что в качестве американского Штата смогут жить богаче.

