Вашингтону в случае отказа Канады от покупки американских истребителей пятого поколения F-35 придется чаще вторгаться в воздушное пространство соседней страны.

Об этом заявил посол США в Канаде Пит Хекстра.

Дипломат отметил, что Соединенным Штатам придется закупить больше современных истребителей для собственных ВВС и чаще направлять их в канадское воздушное пространство, "чтобы противостоять угрозам, приближающимся к США".

Напомним, недавно Трамп пригрозил Канаде 100%-ными пошлинами в случае, если она заключит торговое соглашение с Китаем.

Ранее Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США. В публикации 2026 год указан годом "присоединения" Гренландии к Штатам.

Тем временем впервые за 100 лет Канада смоделировала вторжение США и военный ответ на него.

Оттава ожидает американскую атаку с юга и захвата стратегических позиций Канады на суше и на море в течение недели, а возможно, и всего за два дня.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.