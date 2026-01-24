Президент США Дональд Трамп угрожает Канаде 100%-ными пошлинами в случае, если она заключит торговое соглашение с Китаем.

Об этом американский лидер заявил на странице в своей соцсети Truth Social.

При этом канадского премьер-министра Марка Карни Трамп снова назвал "губернатором".

"Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в "перевалочный пункт" для китайских товаров и продукции, он глубоко ошибается. Китай сожрёт Канаду заживо, полностью поглотит её, включая разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом. Если Канада заключит сделку с Китаем, на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложен 100%-ный таможенный тариф", – написал Трамп.

Напомним, по результатам недавнего визита Карни в Китай страны договорились, что Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, соглашение предусматривает китайские инвестиции в канадскую энергетику. В свою очередь Канада планирует инвестировать в китайскую аэрокосмическую отрасль и высокотехнологические производства.

Ранее мы публиковали кадры заявления главы Минфина США Бессанта, который заявил о возможности проведения референдума для независимости канадской провинции.

Напомним, Трамп отозвал приглашение для Канады в учреждённый им Совет мира.