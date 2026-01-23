Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном проведении референдума о независимости провинции Альберта в Канаде.

Информация прозвучала в интервью подкастеру Джеку Пособцу, кадры соответствующего фрагмента распространили политические телеграм-каналы.

При этом Бессент назвал Альберту "естественным партнёром для США".

"У них отличные ресурсы. Жители Альберты – очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум о том, хотят ли они остаться в составе Канады или нет", – сказал Бессент.

Отметим, что в Альберте добывают большую часть канадской нефти, доходы от которой распределяются между другими штаты. Поэтому в провинции распространены настроения в поддержку присоединения к США, так как местные жители полагают, что в качестве американского Штата смогут жить богаче.

Напомним, впервые за 100 лет Канада смоделировала вторжение США и военный ответ на него.

Оттава ожидает американскую атаку с юга и захвата стратегических позиций Канады на суше и на море в течение недели, а возможно, и всего за два дня.

Ранее Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США.

В публикации 2026 год указан годом "присоединения" Гренландии к Штатам.

"Гренландия – территория США, учреждена в 2026 году", – гласит надпись.