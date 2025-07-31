Индия передумала покупать у США истребители F-35.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Агентство сообщает, что Нью-Дели ради снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном рассматривает варианты увеличения закупок американских товаров (в частности, газа), но при этом, как сообщают его источники, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди вряд ли будет закупать военное оборудование у США, что является ключевым требованием американского президента Дональда Трампа.

По словам источников, Индия сообщила США о своём нежелании приобретать истребители-невидимки F-35. Во время визита Моди в Белый дом в феврале Трамп предлагал продать Индии эти дорогостоящие боевые самолёты. Однако, по словам официальных лиц, правительство Моди больше заинтересовано в партнёрстве, направленном на совместную разработку и производство оборонной техники внутри страны.

Напомним, что Трамп резко раскритиковал недавно Индию за сотрудничество с Россией и объявил о введении 25%-ных пошлин на индийские товары с 1 августа.

Что означают жесткие заявления президента США в адрес Индии, мы анализировали в отдельном материале.