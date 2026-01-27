В Европе обсуждают возможную морскую блокаду против РФ. Иллюстративное фото из открытых источников

В украинских и российских телеграм-каналах циркулирует информация, что "14 европейских стран заявили о закрытии Балтийского моря для теневого флота России".

При этом авторы ссылаются на текст, опубликованный на сайте министерства транспорта Британии.

Снимок публикации о закрытии Балтийского моря для теневого флота России. Источник - Телеграм

Отметим, однако, что из этого текста не следует, что 14 стран Европы приняли решение захватывать суда российского нефтяного теневого флота.

Там лишь содержится призыв к "международному морскому сообществу и национальным органам власти" предпринять меры по предотвращению практики, когда суда меняют флаги, выключают транспондеры, либо работают без признаваемых в Европе документов, а также нарушают, по мнению подписантов, другие нормы.

На сайте Министерства транспорта Британии, указано, что под этим заявлением подписались представители следующих стран: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

Но кто именно из представителей власти этих государств ставили свои подписи не указывается, кроме подписанта от Британии – младший министр Кейр Мазер, который в Минтранспорта королевства отвечает за направление авиации, морской транспорт и декарбонизацию.

Если бы речь шла речь о блокаде российского судоходства в Балтийском море силами военно-морского флота европейских стран, маловероятно, что документ подписывал бы чиновник такого уровня.

Но в целом, безусловно, Европа пытается активизировать давление на теневой флот Москвы. Недавно, например, один из танкеров РФ был захвачен французами в Средиземном море. Пока это единичные примеры и, чаще всего, через некоторое время суда отпускают.

При этом, как мы уже писали, блокирование российских портов может стать поводом к прямому военному столкновению РФ и европейских стран. Пока эту грань европейцы не переходят, и массовых захватов кораблей нет, но напряжение вокруг вопроса нарастает.

 

