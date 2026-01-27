В украинских и российских телеграм-каналах циркулирует информация, что "14 европейских стран заявили о закрытии Балтийского моря для теневого флота России".

При этом авторы ссылаются на текст, опубликованный на сайте министерства транспорта Британии.

Отметим, однако, что из этого текста не следует, что 14 стран Европы приняли решение захватывать суда российского нефтяного теневого флота.

Там лишь содержится призыв к "международному морскому сообществу и национальным органам власти" предпринять меры по предотвращению практики, когда суда меняют флаги, выключают транспондеры, либо работают без признаваемых в Европе документов, а также нарушают, по мнению подписантов, другие нормы.

На сайте Министерства транспорта Британии, указано, что под этим заявлением подписались представители следующих стран: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

Но кто именно из представителей власти этих государств ставили свои подписи не указывается, кроме подписанта от Британии – младший министр Кейр Мазер, который в Минтранспорта королевства отвечает за направление авиации, морской транспорт и декарбонизацию.

Если бы речь шла речь о блокаде российского судоходства в Балтийском море силами военно-морского флота европейских стран, маловероятно, что документ подписывал бы чиновник такого уровня.

Но в целом, безусловно, Европа пытается активизировать давление на теневой флот Москвы. Недавно, например, один из танкеров РФ был захвачен французами в Средиземном море. Пока это единичные примеры и, чаще всего, через некоторое время суда отпускают.

При этом, как мы уже писали, блокирование российских портов может стать поводом к прямому военному столкновению РФ и европейских стран. Пока эту грань европейцы не переходят, и массовых захватов кораблей нет, но напряжение вокруг вопроса нарастает.